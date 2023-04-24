К Маунту проявляют сильный интерес 4 топ-клуба

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт является одной из главных трансферных целей 4 топ-клубов Европы. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин находится в сфере интересов «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии», где с игроком не прочь воссоединиться бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

У Маунта есть контракт с нынешним клубом до 2024 клуба, но стороны пока не могут согласовать условия новой сделки, что делает его летний уход вполне возможным. Тем не менее, источник недавно сообщил, что «Челси» провёл позитивные переговоры с Маунтом и у руководства теперь появился оптимизм по поводу нового контракта с Мэйсоном.