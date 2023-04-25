Гвардиола: «Мы с Артетой сейчас соперники, но это не повлияло на нашу дружбу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверяет, что соперничество за титул АПЛ не повлияло на его дружбу с наставником «Арсенала» Микелем Артетой. Сегодня тренер «канониров» на пресс-конференции признался, что не разговаривал с Гвардиолой более двух месяцев.

«Ничего не изменилось, моё мнение о нём остаётся прежним. Он живёт в Лондоне, я живу здесь, поэтому мы меньше общаемся. Мы с Артетой сейчас соперники, но это не повлияло на нашу дружбу», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Артета ранее работал помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити», пока не получил должность в «Арсенале».