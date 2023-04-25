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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков рассказал, что мог перейти в «Арсенал»

25 Апреля 2023 • 11:29 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
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26.04 22:00

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что в 2003 году его хотел подписать лондонский «Арсенал».

«У Кости Сарсания (агент) был знакомый. И меня приезжали смотреть на матч Россия — Швейцария и Россия — Грузия. Ты забил? (спрашивает нападающий «Ариса» Александр Кокорин). Нет, и меня не взяли», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Nobel».

Напомним, что помимо «Зенита», в период своей профессиональной карьеры Кержаков выступал за «Динамо» и испанскую «Севилью». За сборную России легендарный нападающий провёл 91 матч и забил 30 голов.    

После окончании игровой карьеры Кержаков стал тренером. С 2021 по 2022 год он возглавлял «Пари НН», а затем получил работу в кипрском клубе «Кармиотисса», который покинул 1 апреля нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Кержаков
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