Журналист Морган - о матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»: «Меня уже тошнит от этого сильнее, чем от сомнительных суши»

Британский журналист Пирс Морган высказался о матче 33-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

«Меня уже тошнит от этого сильнее, чем от сомнительных суши в понедельник», - написал Морган, который является болельщиком столичного клуба.

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы видут с разгромным счётом 3:0 благодаря дублю Кевина де Брёйне и одному забитому мячу Джона Стоунза, который отличился с передачи бельгийского полузащитника.

Прямая текстовая трансляция центрального матча чемпионата проходит здесь.