Артета признался, что не разговаривал с Гвардиолой с момента последнего матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не разговаривал со своим коллегой из «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой уже несколько недель. Последняя беседа между специалистами состоялась 15 февраля, когда «горожане» обыграли «канониров» 3:1 на выезде в рамках АПЛ.

«Когда я в последний раз разговаривал с Гвардиолой? Вам назвать точную дату? Это наверняка было после матча на «Эмирейтс» в чемпионате», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, завтра между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится очная встреча на «Этихад Стэдиум». Пока «канониры» имеют преимущество в 5 очков над своими конкурентами за чемпионство, но при этом у подопечных Гвардиолы есть два матча в запасе.