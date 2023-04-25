Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета признался, что не разговаривал с Гвардиолой с момента последнего матча с «Манчестер Сити»

25 Апреля 2023 • 13:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.55 X 4.40 2 5.60
26.04 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не разговаривал со своим коллегой из «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой уже несколько недель. Последняя беседа между специалистами состоялась 15 февраля, когда «горожане» обыграли «канониров» 3:1 на выезде в рамках АПЛ.

«Когда я в последний раз разговаривал с Гвардиолой? Вам назвать точную дату? Это наверняка было после матча на «Эмирейтс» в чемпионате», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, завтра между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится очная встреча на «Этихад Стэдиум». Пока «канониры» имеют преимущество в 5 очков над своими конкурентами за чемпионство, но при этом у подопечных Гвардиолы есть два матча в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.04.23 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.40 3.15
Видео
25.04.23 в 21:45
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.81 3.95 4.30
Видео
25.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Лестер Лестер
2.36 3.75 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
14:39 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Мы с Клоппом хорошо знаем друг друга, ведь работаем уже 6 лет»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино встречался с представителями «Челси» в Испании
14:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко и Жезус с августа говорили о намерении выиграть АПЛ»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер хочет перейти в новую команду к началу лета
13:57 · Англия. Премьер-лига
Артета признался, что не разговаривал с Гвардиолой с момента последнего матча с «Манчестер Сити»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп шутливо поддержал Мойеса
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Брозовичем слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре: «Если Сака справится с ролью лидера, то «Арсенал» может выиграть чемпионат»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Кобель вряд ли летом перейдёт в «Челси»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Лэмпарду на фоне последних провалов
12:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино просит «Челси» оставить Фелиша
12:48 · Англия. Премьер-лига
Канте летом может оказаться в «Ливерпуле»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на центрального защитника «Ромы»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Опыт Зинченко и Жезуса поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Матч с «Манчестер Сити» не будет определяющим в сезоне»
Все новости
Рекомендуем