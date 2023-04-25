Артета: «Матч с «Манчестер Сити» не будет определяющим в сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не считает, что завтрашний матч с «Манчестер Сити» будет определяющим в чемпионской гонке АПЛ. Отрыв «канониров» от «горожан» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы помимо очной встречи на «Этихаде» также есть два матча в запасе.

«Соперник заслужил всю похвалу, которую получает в прессе, ведь столько лет находился на вершине и поддерживал высочайший уровень. Нам предстоит сыграть очень важный матч с «Манчестер Сити», но будет ли он определяющим в сезоне? Нет. После него нас ждёт ещё 5 очень сложных игр», – сказал Артета на пресс-конференции.