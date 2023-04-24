Облак — о Холанне: «Один из лучших нападающих, который ещё может прогрессировать»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

По мнению словенского голкипера, 22-летний норвежец обладает большим потенциалом и ещё способен прогрессировать.

«Один из лучших нападающих, который, учитывая его возраст, ещё может прогрессировать. Стоит только посмотреть на его статистические показатели в этом сезоне, и всё станет ясно», — цитирует Облака TVE.

В текущем сезоне Холанн провёл в составе «Манчестер Сити» 42 матча, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро.