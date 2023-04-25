Артета: «Зинченко и Жезус с августа говорили о намерении выиграть АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что Александр Зинченко и Габриэль Жезус с самого начала верили в победу команды в АПЛ. Напомним, оба футболиста прибыли прошлым летом из «Манчестер Сити», который сейчас является главным конкурентом «канониров» в борьбе за чемпионство.

«Спустя две-три недели после своих трансферов Жезус и Зинченко говорили о намерении выиграть Английскую премьер-лигу. Такие разговоры ходили ещё в августе, поэтому нельзя сказать, что в команде кто-то удивился борьбе за чемпионство», – сказал Артета на пресс-конференции.

Завтра «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в очной встрече в АПЛ. Отрыв команды Артеты от второго места составляет 5 очков, но у «горожан» есть два матча в запасе.