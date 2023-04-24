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«Манчестер Сити» полностью уверен в подписании Гвардиола

24 Апреля 2023 • 21:20 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1 1.55 X 4.40 2 5.50
26.04 22:00

«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться центральным защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом.

21-летний футболист является одной из наиболее востребованных фигур на трансферном рынке, и «Манчестер Сити» уже давно считается одним из главных претендентов на хорвата. Согласно обновлённому отчёту Relevo, руководство «горожан» полностью уверено в скором подписании центрбека, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается «РБ Лейпцигом» более чем в 100 млн евро.

Йошко Гвардиол отыграл 37 матчей за «красных быков» в текущей кампании. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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