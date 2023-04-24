«Манчестер Сити» полностью уверен в подписании Гвардиола

«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться центральным защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом.

21-летний футболист является одной из наиболее востребованных фигур на трансферном рынке, и «Манчестер Сити» уже давно считается одним из главных претендентов на хорвата. Согласно обновлённому отчёту Relevo, руководство «горожан» полностью уверено в скором подписании центрбека, стоимость которого, по некоторым данным, оценивается «РБ Лейпцигом» более чем в 100 млн евро.

Йошко Гвардиол отыграл 37 матчей за «красных быков» в текущей кампании. Его контракт рассчитан до 2027 года.