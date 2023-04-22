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«Арсенал» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей

22 Апреля 2023 • 00:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
26.04 22:00

Лондонский «Арсенал» сегодня вечером вновь разочаровал болельщиков недобором важнейших в борьбе за чемпионство очков. Команда Микеля Артеты умудрилась сыграть с «Саутгемптоном» с последнего места турнирной таблицы вничью – 3:3.

Тем не менее, поражений «Арсенал» в рамках АПЛ не знает на протяжении 10 встреч. В последний раз «канониры» проигрывали 15 февраля дома «Манчестер Сити» - 1:3. С тех пор претендент на чемпионство выиграл семь матчей кряду и три последних матча подряд свёл к ничьей.

Следующая встреча вполне вероятно станет для «Арсенала» определяющей, ведь команда встретится в гостях на «Этихад Стэдиум» с главным конкурентом в борьбе за чемпионство АПЛ – «Манчестер Сити». Она запланирована на 26 апреля.

«Святая» интрига в АПЛ: «Саутгемптон» притормозил «Арсенал» и дал шанс «Манчестер Сити» выйти на первое место

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Арсенал Лондон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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