«Арсенал» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей

Лондонский «Арсенал» сегодня вечером вновь разочаровал болельщиков недобором важнейших в борьбе за чемпионство очков. Команда Микеля Артеты умудрилась сыграть с «Саутгемптоном» с последнего места турнирной таблицы вничью – 3:3.

Тем не менее, поражений «Арсенал» в рамках АПЛ не знает на протяжении 10 встреч. В последний раз «канониры» проигрывали 15 февраля дома «Манчестер Сити» - 1:3. С тех пор претендент на чемпионство выиграл семь матчей кряду и три последних матча подряд свёл к ничьей.

Следующая встреча вполне вероятно станет для «Арсенала» определяющей, ведь команда встретится в гостях на «Этихад Стэдиум» с главным конкурентом в борьбе за чемпионство АПЛ – «Манчестер Сити». Она запланирована на 26 апреля.

«Святая» интрига в АПЛ: «Саутгемптон» притормозил «Арсенал» и дал шанс «Манчестер Сити» выйти на первое место