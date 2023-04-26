«Манчестер Сити» привёз на домашнюю арену трофей АПЛ

«Манчестер Сити» в грядущей игре против лондонского «Арсенала» будет использовать не только физическое и тактическое мастерство своих игроков, но и психологическое давление. На матче будет находиться трофей чемпионов АПЛ, который клуб специально привез на стадион.

Через считаные минуты на «Этихад Стэдиум» начнётся битва «горожан» и «канониров», она во многом будет определяющей в чемпионской гонке. На данный момент в турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал» - у подопечных Микеля Артеты 75 баллов, «Сити» отстаёт на пять очков, но имеет две игры в запасе.

Напомним, «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии за последние 15 лет в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22.