Парлор: «У «Арсенала» больше не будет такого шанса стать чемпионом, как в этом сезоне»

Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор высказался о борьбе команды за чемпионтво в текущем сезоне.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, имея на своём счету 75 набранных очков при 32 сыгранных матчах. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити» – 70 очков после 30 встреч. 26 апреля команды сойдутся в очной встрече, которая, вероятно, сыграет решающую роль в определении чемпиона.

«Чем бы всё ни закончилось, я доволен тем, как «Арсенал» выступает в текущем сезоне. Однако, к сожалению, у команды больше не будет такого хорошего шанса выиграть чемпионат. Очевидно, что «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в следующем сезоне будут сильнее, поэтому для «Арсенала» всё решается именно сейчас», – цитирует Fotmob Парлора.