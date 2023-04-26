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Парлор: «У «Арсенала» больше не будет такого шанса стать чемпионом, как в этом сезоне»

26 Апреля 2023 • 00:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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Через 20 ч. 29 мин.

Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор высказался о борьбе команды за чемпионтво в текущем сезоне.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, имея на своём счету 75 набранных очков при 32 сыгранных матчах. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити» – 70 очков после 30 встреч. 26 апреля команды сойдутся в очной встрече, которая, вероятно, сыграет решающую роль в определении чемпиона.

«Чем бы всё ни закончилось, я доволен тем, как «Арсенал» выступает в текущем сезоне. Однако, к сожалению, у команды больше не будет такого хорошего шанса выиграть чемпионат. Очевидно, что «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в следующем сезоне будут сильнее, поэтому для «Арсенала» всё решается именно сейчас», – цитирует Fotmob Парлора.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Рэй Парлор
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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