Артета: «Мы заслужили победить в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его команда заслуживала победить в двух последних турах Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» трижды подряд сыграли вничью: сперва с «Ливерпулем», а затем с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном».

«Нас очень строго наказали за ошибки, но если оглядываться назад, я могу сказать, что мы заслуживали выиграть оба матча. У меня нет в этом сомнений», – заявил Артета на пресс-конференции.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с прямыми конкурентами по чемпионской гонке в лице «Манчестер Сити». «Канониры» опережают соперников на 5 очков в таблице, но у «горожан» при этом есть два матча в запасе.