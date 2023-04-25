«Астон Вилла» летом вновь попробует заполучить Смита-Роу

«Астон Вилла» летом снова постарается убедить лондонский «Арсенал» продать полузащитника Эмила Смита-Роу. По информации от Sports Mole, бирмингемская команда всерьёз рассчитывает заполучить англичанина в свой состав.

Напомним, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери знает Смита-Роу со времён работы в «Арсенале». Англичанин уже тогда считался одним из самых перспективных игроков страны на своей позиции.

«Астон Вилла» и раньше обращалась к «Арсеналу» за Смитом-Роу, но «канониры» отказались продавать футболиста за 35 миллионов евро. Возможно, ближайшим летом ситуация изменится, ведь Эмил не получает стабильную игровую практику.