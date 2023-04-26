Накануне игры с «Манчестер Сити» Эдегор отобедал в японском ресторане со своей невестой

Мартин Эдегор выглядит счастливым вне зависимости от того, выиграет ли «Арсенал» у «Манчестер Сити» в проходящем сейчас матче. А все потому что вместе с ним в Манчестер явилась и его невеста - балерина Хелен Спиллинг.

В Англии вместе их сегодня увидели впервые - до этого они проводили время вместе только в Норвегии. Счастливый Мартин сводил свою подругу в японский ресторан «Рока», где, как отмечают английские «папарацци», выглядел вполне довольным - собой и, в целом, происходящим.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» можно по ссылке на прямую онлайн-трансляцию.