«Реал» и «Манчестер Сити» могут подписать звёздного защитника «Баварии» летом

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис находится в списке трансферных интересов мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».

Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает в 2025 году. Канадец не слишком заинтересован в уходе из «Баварии», если верить прежним сообщениям СМИ, однако на него уже есть претенденты. Согласно сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Реал» и «Манчестер Сити» включили Дэвиса в свой шорт-лист. Оба клуба могут начать работу над трансфером уже грядущим летом.

Стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 70 млн евро.