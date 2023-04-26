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Насри: «Сказал Гвардиоле: «Не ори на меня, я не ребёнок»

26 Апреля 2023 • 13:33 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Арсенал
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Через 5 ч. 59 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Самир Насри поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

По словам француза, испанский специалист достаточно откровенен и честен, но при этом считает себя самым лучшим тренером и пытается донести эту мысль до своих подопечных.

Также Насри вспомнил о конфликте с Гвардиолой, который произошёл между ними сразу после того, как тренер пришёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года.

«Он узнал мой вес. Я ему говорю: «Потише, не ори на меня, я не ребёнок, мне 29. Может быть, мой отпуск был своего рода отдушиной, временем, когда я делал то, что хотел, потому что я пережил трудный сезон и так много всего произошло в моей личной жизни». И тогда Пеп сказал мне: «Это правда, извини», — рассказал Насри.

Насри выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год. В общей сложности за «горожан» француз провёл 176 матчей, забил 27 голов и отдал 40 результативных передач. Напомним, сегодня, 26 апреля, в очном поединке сойдутся бывшие команды Насри — «Манчестер Сити» и «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Самир Насри Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
26 Апреля 2023 в 14:00
Гвардиола сказал Насри, после того, как узнал его вес)))
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