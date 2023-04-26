Иан Райт: «Чемпионская гонка в руках у «Арсенала», я чувствую уверенность»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити», который состоится сегодня вечером на «Этихаде» в рамках Английской пермьер-лиги.

«Манчестер Сити» – великолепная команда, но мы всё ещё играем хорошо и до сих пор находимся на вершине таблицы. Всё в руках у «Арсенала», поэтому я чувствую уверенность», – цитирует Райта Football Daily.

«Арсенал» пока опережает «Манчестер Сити» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги на пять очков, но при этом у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе. Напомним, «Арсенал» не смог выиграл ни один из своих последних трёх матчей в АПЛ.