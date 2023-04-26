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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Иан Райт: «Чемпионская гонка в руках у «Арсенала», я чувствую уверенность»

26 Апреля 2023 • 14:01 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Арсенал
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Через 5 ч. 58 мин.

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити», который состоится сегодня вечером на «Этихаде» в рамках Английской пермьер-лиги.

«Манчестер Сити» – великолепная команда, но мы всё ещё играем хорошо и до сих пор находимся на вершине таблицы. Всё в руках у «Арсенала», поэтому я чувствую уверенность», – цитирует Райта Football Daily.

«Арсенал» пока опережает «Манчестер Сити» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги на пять очков, но при этом у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе. Напомним, «Арсенал» не смог выиграл ни один из своих последних трёх матчей в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Иан Райт
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
26 Апреля 2023 в 14:38
Думая что ничья будет хорошим результатом для подопечных Артеты, и они сохранят шансы на победу в АПЛ...
LMI
26 Апреля 2023 в 14:10
К сожалению, Иан, этот Арсенал так же ментально далек от Арсенала твоего времени. Поэтому все далеко не в его руках и ногах
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