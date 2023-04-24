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«Арсенал» – не единственный английский клуб, заинтересованный в Кайседо

24 Апреля 2023 • 15:54 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Брайтон
1 6.00 X 4.30 2 1.55
26.04 21:30

Лондонский «Арсенал» продолжает погоню за полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо, который в январе вполне мог оказаться на «Эмирейтс». Напомним, трансфер в итоге не состоялся из-за того, что «чайки» запросили слишком большую сумму компенсации.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Арсенал» сейчас является далеко не единственным английским клубом, который заинтересован в Кайседо. Недавно Мойсес заявил о своём желании выступать за мадридский «Реал», но источник не может подтвердить информацию о наличии переговоров между «Брайтоном» и «королевским клубом».

Ранее Кайседо также связывали с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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