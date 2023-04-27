Стоунс: «Не сказал бы, что мы доминировали»

«Манчестер Сити» крупно обыграл прямого конкурента «Арсенал», забив тому четыре мячи - на это «канониры» смогли ответить лишь одним «ранен», употребляя терминологию «морского боя». Защитник «горожан» Джон Стоунс, который стал автором одного из голов, прокомментировал матч.

- Я бы не сказал, что у нас был полный контроль. Надо отдать должное и сопернику. Нам пришлось сыграть в другой манере, при персональной опеке, это мешало нам разыгрывать мяч в привычной манере. Но настрой и решимость сделали свое дело, могли забить и больше, - цитирует слова Стоунса BT Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сразится с «Фулхэмом». ​