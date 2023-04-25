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Гвардиола – о продаже Жезуса и Зинченко: «Все остались счастливы, никто ни о чём не жалеет»

25 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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26.04 22:00

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз настоял на том, что не жалеет о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в «Арсенал». Напомним, «канониры» сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ, хотя у «горожан» в активе есть два матча в запасе. Более того, завтра «Манчестер Сити» проведёт очную встречу с «Арсеналом» у себя дома.

«Клуб принял решение, все согласились. Игроки хотели уйти, руководство согласилось на продажу, все остались счастливы. Сейчас никто ни о чём не сожалеет», – заверил Гвардиола на пресс-конференции.

Зинченко в этом сезоне отметился голом и двумя ассистами в АПЛ. На счету Жезуса девять мячей и пять голевых передач в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Габриэль Жезус
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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