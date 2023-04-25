Гвардиола – о продаже Жезуса и Зинченко: «Все остались счастливы, никто ни о чём не жалеет»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз настоял на том, что не жалеет о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в «Арсенал». Напомним, «канониры» сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ, хотя у «горожан» в активе есть два матча в запасе. Более того, завтра «Манчестер Сити» проведёт очную встречу с «Арсеналом» у себя дома.

«Клуб принял решение, все согласились. Игроки хотели уйти, руководство согласилось на продажу, все остались счастливы. Сейчас никто ни о чём не сожалеет», – заверил Гвардиола на пресс-конференции.

Зинченко в этом сезоне отметился голом и двумя ассистами в АПЛ. На счету Жезуса девять мячей и пять голевых передач в чемпионате.