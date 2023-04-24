Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мэйтленд-Найлс готов остаться в «Саутгемптоне» на постоянной основе

24 Апреля 2023 • 10:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.53 X 4.50 2 5.60
26.04 22:00

Защитник «Саутгемптона» Эйнсли Мэйтленд-Найлс готов остаться в своём клубе на постоянной основе. Напомним, за «святых» англичанин в нынешнем сезоне выступает на правах аренды, но если верить журналисту Фабрицио Романо, футболист не против летом перебраться на «Сент-Мэрис», даже несмотря на потенциальный вылет в Чемпионшип.

«Саутгемптон» – отличный клуб. Если мне сделают предложение остаться, я с радостью это сделаю», – цитирует Мэйтленда-Найлса Фабрицио Романо.

Отметим, что в конце сезона у Эйнсли заканчивается контракт с лондонским «Арсеналом». Футболист с большой долей вероятности станет свободным агентом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Эйнсли Мейтленд-Найлз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Апреля
11:49 · Англия. Премьер-лига
К Маунту проявляют сильный интерес 4 топ-клуба
11:48 · Англия. Премьер-лига
Облак — о Холанне: «Один из лучших нападающих, который ещё может прогрессировать»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отреагировал на интерес «Барселоны» к Джеймсу
10:47 · Англия. Премьер-лига
Салиба не поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал новую трансферную цель «Манчестер Сити»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Маунт провёл позитивные переговоры с руководством «Челси»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как относится к Артете
10:22 · Англия. Премьер-лига
Снейдер раскритиковал новичка «Челси», купленного за 100 млн евро
10:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлс готов остаться в «Саутгемптоне» на постоянной основе
10:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает Колвилла фундаментальным защитником для «Челси»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» летом хочет купить 2-3 полузащитников
08:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о финале «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
23 Апреля
22:28 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» впервые в 21-м веке вышел в финалы кубка Лиги и Кубка Англии
22:06 · Англия. Кубок Англии
Впервые в финале Кубка Англии сыграют два клуба из Манчестера
Все новости
Рекомендуем