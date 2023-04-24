Мэйтленд-Найлс готов остаться в «Саутгемптоне» на постоянной основе

Защитник «Саутгемптона» Эйнсли Мэйтленд-Найлс готов остаться в своём клубе на постоянной основе. Напомним, за «святых» англичанин в нынешнем сезоне выступает на правах аренды, но если верить журналисту Фабрицио Романо, футболист не против летом перебраться на «Сент-Мэрис», даже несмотря на потенциальный вылет в Чемпионшип.

«Саутгемптон» – отличный клуб. Если мне сделают предложение остаться, я с радостью это сделаю», – цитирует Мэйтленда-Найлса Фабрицио Романо.

Отметим, что в конце сезона у Эйнсли заканчивается контракт с лондонским «Арсеналом». Футболист с большой долей вероятности станет свободным агентом.