«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили составы на важнейший матч АПЛ

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» представили свои составы на важнейший в борьбе за чемпионство очный матч. Он состоится в Манчестере в 22:00 по московскому времени на газоне «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Уокер, Грилиш, Стоунс, Родри, Силва, Гюндоган, де Брёйне, Холанн;

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль дос Сантос, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Жезус, Мартинелли;

Напомним, что на данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ с 75 баллами, у «горожан» второе место и 70 баллов, однако ещё две игры в запасе.

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