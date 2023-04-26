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«Манчестер Сити» и «Арсенал» огласили составы на важнейший матч АПЛ

26 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать (2)
Манчестер Сити
2:0
Арсенал
1 1.25 X 6.20 2 14.00
1-й тайм

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» представили свои составы на важнейший в борьбе за чемпионство очный матч. Он состоится в Манчестере в 22:00 по московскому времени на газоне «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Уокер, Грилиш, Стоунс, Родри, Силва, Гюндоган, де Брёйне, Холанн;

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль дос Сантос, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Жезус, Мартинелли;

Напомним, что на данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ с 75 баллами, у «горожан» второе место и 70 баллов, однако ещё две игры в запасе.

Будьте в курсе событий чемпионского матча, где бы Вы ни находились – текстовую трансляцию битвы английских грандов проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Zed2891
26 Апреля 2023 в 21:57
Опять Зинаида защитник в старте, Ротете хоть кол на голове теши. И опять холдинг. Ну поставит ты Уайта с Габриэлем в цент, тирни слева. Зину в центр полузащиты, если без него не может никак. А направо Кивиора. Зину и холдинга опять сегодня в защите будут насиловать.
InterSan
26 Апреля 2023 в 21:15
Думаю 4-1 или 4-2 матч закончится.
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