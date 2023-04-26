Ремсдейл пропускал в каждой игре АПЛ, когда на поле не было Салиба

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл неизменно пропускает в каждом матче АПЛ, в котором на поле не выходит защитник Вильям Салиба. Статистикой молодых игроков поделились в пресс-службе Английской премьер-лиги.

Так, без француза на поле у Ремсдейла пять проведённых в чемпионате Англии матчей, в них он неизменно пропускал как минимум один мяч за игру.

27 игр Ремсдейл провёл за «Арсенал» с Салиба в составе и 12 из них отстоял на ноль.

Напомним, что Салиба не играет с 16 марта – в этот день в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга» француз получил травму спины. После его потери у «Арсенала» сильно ухудшились результаты в рамках АПЛ – «канониры» в последних трёх матчах набрали лишь три очка из девяти возможных.

Сегодня «Арсеналу» предстоит, пожалуй, важнейший матч сезона – в гостях подопечные Микеля Артеты сыграют с главным конкурентом за чемпионство – «Манчестер Сити».

Иан Райт: «Чемпионская гонка в руках у «Арсенала»