Два клуба АПЛ поспорят с «Ливерпулем» и «Реалом» за Чуквуезе

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе продолжает привлекать к себе интерес со стороны других клубов.

Как сообщалось ранее, в подписании 23-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Теперь же, по сведениям инсайдера Экрема Конура, к борьбе за нигерийца подключились лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», обозначившие игрока в качестве одной из целей на летнее трансферное окно.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Самуэля Чуквуезе составляет 20 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился 13 голами и 11 ассистами в 42 матчах за «Вильярреал».