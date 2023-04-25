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Два клуба АПЛ поспорят с «Ливерпулем» и «Реалом» за Чуквуезе

25 Апреля 2023 • 21:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 4.00 X 3.90 2 1.85
Через 23 ч. 16 мин.

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе продолжает привлекать к себе интерес со стороны других клубов.

Как сообщалось ранее, в подписании 23-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Теперь же, по сведениям инсайдера Экрема Конура, к борьбе за нигерийца подключились лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», обозначившие игрока в качестве одной из целей на летнее трансферное окно.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Самуэля Чуквуезе составляет 20 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился 13 голами и 11 ассистами в 42 матчах за «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Вест Хэм Арсенал Лондон Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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