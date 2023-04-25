Гвардиола: «Манчестер Сити» должен провести выдающийся матч, чтобы навязать свою игру «Арсеналу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем «золотом» матче.

Команды встретятся в среду в рамках 33-го тура Премьер-лиге на «Этихаде». На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу с 75 очками, на пять баллов опережая «горожан», однако в запасе к коллектива Гвардиолы остаётся две игры.

«Мы должны провести по-настоящему сильный матч, чтобы навязать «Арсеналу» свой футбол. В этом поединке ни у одной из команд не будет серьёзного преимущества во владении мячом. Это очевидно, учитывая сильные стороны игроков», – заявил на пресс-конференции испанский специалист.