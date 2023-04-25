Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Манчестер Сити» должен провести выдающийся матч, чтобы навязать свою игру «Арсеналу»

25 Апреля 2023 • 22:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.55 X 4.50 2 5.50
Через 22 ч. 0 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем «золотом» матче.

Команды встретятся в среду в рамках 33-го тура Премьер-лиге на «Этихаде». На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу с 75 очками, на пять баллов опережая «горожан», однако в запасе к коллектива Гвардиолы остаётся две игры.

«Мы должны провести по-настоящему сильный матч, чтобы навязать «Арсеналу» свой футбол. В этом поединке ни у одной из команд не будет серьёзного преимущества во владении мячом. Это очевидно, учитывая сильные стороны игроков», – заявил на пресс-конференции испанский специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
0
2.33 3.40 3.15
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.81 3.95 4.30
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Лестер Лестер
1
1
2.36 3.75 2.85
Видео
26.04.23 в 21:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
5.60 4.30 1.59
Видео
26.04.23 в 21:45
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.65 4.10 5.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.65 2.08
Видео
26.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.69 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Лидсом»
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не проигрывает уже 10 матчей АПЛ кряду
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» едва не упустила победу над «Фулхэмом»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» впервые проиграл после возвращения Ходжсона
23:34 · Англия. Премьер-лига
Грубые ошибки игроков «Кристал Пэлас» принесли победу «Вулверхэмптону»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Каждый может получить шанс проявить себя в основе, пока я тренирую «Челси»
23:17 · Англия. Премьер-лига
Куман объяснил спад ван Дейка
22:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Сити» должен провести выдающийся матч, чтобы навязать свою игру «Арсеналу»
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 апреля 2023
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила в каждом из 20 матчей Эмери у руля клуба в АПЛ
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл дорогостоящую замену Маунту
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» по-прежнему лидирует в гонке за Маунта слухи
22:05 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 апреля 2023
21:51 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ поспорят с «Ливерпулем» и «Реалом» за Чуквуезе
Все новости
Рекомендуем