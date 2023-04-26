Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте согласился перейти в «Арсенал» по окончании нынешнего сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, «канониры» предложили 32-летнему французу двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Отмечается, что финансовые условия футболиста в новом клубе будут такими же, как и в «Челси».

Напомним, действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 20 миллионов евро.

Цвета «Челси» Канте защищает с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.