«Манчестер Сити» или «Арсенал»: суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ

Суперкомпьютер от FiveThirtyEight дал прогноз на исход чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Как считает искусственный интеллект, обладателем золотых наград станет «Манчестер Сити». Шансы подопечных Хосепа Гвардиолы оцениваются в 77%.

Лондонский «Арсенал», который сейчас лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имеет намного меньше шансов. По мнению суперкомпьютера, шансы «канониров» на завоевание чемпионского титула составляют 23%.

Сегодня, 26 апреля, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очный поединок. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

«Канониры» опережают «горожан» на пять очков, но у команды Гвардиолы есть два матча в запасе.