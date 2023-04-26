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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» или «Арсенал»: суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ

26 Апреля 2023 • 12:34 Комментировать (2)

Суперкомпьютер от FiveThirtyEight дал прогноз на исход чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Как считает искусственный интеллект, обладателем золотых наград станет «Манчестер Сити». Шансы подопечных Хосепа Гвардиолы оцениваются в 77%.

Лондонский «Арсенал», который сейчас лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имеет намного меньше шансов. По мнению суперкомпьютера, шансы «канониров» на завоевание чемпионского титула составляют 23%.

Сегодня, 26 апреля, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очный поединок. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

«Канониры» опережают «горожан» на пять очков, но у команды Гвардиолы есть два матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Комментарии (2)
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LMI
26 Апреля 2023 в 12:59
Не сложная задачка для суперкомпьютера, однако )))
Надо сказать, что и в первом туре было понятно, кто будет чемпионом Англии.
И СКОРЕЕ ВСЕГО ситуация не поменяется и в следующем сезоне. Хотя нервы потреплют МС уже большее количество команд чем в этом сезоне.
Nashterator
26 Апреля 2023 в 13:01
думаешь МЮ отдуплится? :)
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