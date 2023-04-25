Артета: «Состояние Салиба? Пока нет никаких улучшений»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о кадровой ситуации в клубе в преддверии важнейшего матча сезона против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги. Завтра команды сыграют друг с другом на «Этихаде».

«Состояние Салиба? К сожалению, пока нет никаких улучшений. Нам нужно оставаться внимательными и следить за ситуацией. Что касается Джаки, Гранит должен тренироваться с нами сегодня, но его участие в матче с «Манчестер Сити» всё ещё под сомнением», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» пока опережает «Манчестер Сити» на пять очков в турнирной таблице, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.