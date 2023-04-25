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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коло Туре: «Если Сака справится с ролью лидера, то «Арсенал» может выиграть чемпионат»

25 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
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26.04 22:00

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре поделился мнением о 21-летнем полузащитнике лондонской команды Букайо Сака.

Ивуариец отметил особенный талант молодого футболиста, который позволяет ему менять ситуацию на поле.

«У него есть страсть, у него есть желание, у него есть техника, у него есть всё. Если он справится с ролью лидера сейчас, то «Арсенал» определённо может выиграть чемпионат», — цитирует Туре Goal.com.

В текущем сезоне Сака провёл за «Арсенал» 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

После 32 туров АПЛ «канониры» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Манчестер Сити» на пять очков. При этом «горожане» имеют две игры в запасе. Очная встреча этих команд состоится уже завтра, 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Коло Туре Букайо Сака
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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