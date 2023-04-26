Гвардиола рассказал, как хотел подписать игрока «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» рассказал, как в 2014 году, будучи наставником «Баварии», он пытался подписать одного из лидеров «канониров» Мартина Эдегора.

Напомним, в то время норвежец выступал за «Стрёмсгодсет» и в начале 2015 года перешёл в мадридский «Реал».

«Я помню Эдегора, много лет назад, он приехал с отцом на два дня тренировок. Мне понадобилось пять минут, чтобы подумать: этот парень хорошо играет! Он действительно отличный игрок. Исключительный», — цитирует Гвардиолу HITC.

Цвета «Арсенала» Эдегор защищает с августа 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе лондонской команды 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится сегодня, 26 апреля, на домашней арене «горожан». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.