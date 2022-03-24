«Ливерпуль» присматривается к форварду «Аякса»

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Английский клуб планирует будущее с учётом возможных уходов Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане – контракт всех троих истекает следующим летом. По данным Blaze Trends, одним из кандидатов на усиление атаки «красных» является Себастьян Алле, который также интересен дортмундской «Боруссии» и миланскому «Интеру».

Источник утверждает, что амстердамцы могут запросить за своего лидера около 40-50 млн фунтов стерлингов.

Себастьян Алле забил 33 гола в 35 матчах за «Аякс» в нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов 27-летний ивуариец отметился 11 точными ударами в 8 встречах.