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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» присматривается к форварду «Аякса»

24 Марта 2022 • 21:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Английский клуб планирует будущее с учётом возможных уходов Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане – контракт всех троих истекает следующим летом. По данным Blaze Trends, одним из кандидатов на усиление атаки «красных» является Себастьян Алле, который также интересен дортмундской «Боруссии» и миланскому «Интеру».

Источник утверждает, что амстердамцы могут запросить за своего лидера около 40-50 млн фунтов стерлингов.

Себастьян Алле забил 33 гола в 35 матчах за «Аякс» в нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов 27-летний ивуариец отметился 11 точными ударами в 8 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Себастьян Алле
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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