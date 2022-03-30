Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ и опасается, как ты «красные» не взяли 2-3 титула в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что в итоге чемпионат выиграет «Ливерпуль». Я действительно волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», – сказал экс-защитник «МЮ» на мероприятии The Overlap.

После 29 туров АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 70 очками. Вторым идет «Ливерпуль», отставая на одно очко. Очный матч между клубами, пройдет 10 апреля. Вероятнее всего, победитель этой встречи станет победителем чемпионата Англии.