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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии

30 Марта 2022 • 23:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 9.00 23.00
02.04 14:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ и опасается, как ты «красные» не взяли 2-3 титула в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что в итоге чемпионат выиграет «Ливерпуль». Я действительно волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», – сказал экс-защитник «МЮ» на мероприятии The Overlap.

После 29 туров АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 70 очками. Вторым идет «Ливерпуль», отставая на одно очко. Очный матч между клубами, пройдет 10 апреля. Вероятнее всего, победитель этой встречи станет победителем чемпионата Англии.


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Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гари Невилл Голы тура АПЛ
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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