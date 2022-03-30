Кёйт: «Ливерпуль» всегда был моим любимым клубом в Европе»

Экс-футболист сборной Нидерландов Дирк Кёйт поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль». Бывший капитан «Фейеноорда» заявил, что мерсисайдцы всегда являлись его любимым клубом во всей Европе.

«Ливерпуль» всегда был моей любимой командой в Европе. Я всегда их уважал. Прямо перед Чемпионатом мира 2006 года мне позвонил Рафаэль Бенитес. Тогда это было очень неожиданно, но в то же время я был счастлив», – цитирует Кёйта ливерпульское издание Anfield Watch.

Напомним, что Дирк Кёйт выступал за «Ливерпуль» с 20016 по 2012 годы. За свою карьеру в Мерсисайде футболисту удалось выиграть Кубок Лиги в своём последнем сезоне за клуб.