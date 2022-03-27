Диуф: «Ливерпуль» не даст Салаху заслуженный контракт, потому что он африканец»

Бывший нападающий сборной Сенегала и «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф по-своему видит ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха.

Напомним, что соглашение египетского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до следующего года. Стороны не могут договориться о продлении, поскольку клуб не готов удовлетворить финансовые требования своей звезды.

«Очевидно, что «Ливерпуль» должен принять требования Салаха. – считает Диуф. – Он является лучшим игроком клуба наряду с Садио Мане. Вместе они выиграют много трофеев. При этом Салаху следует осознавать, что к нему, как к африканцу, не будут относиться как к европейцам, и не дадут ему соответствующий контракт», – цитирует сенегальца Goal.