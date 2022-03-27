Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Диуф: «Ливерпуль» не даст Салаху заслуженный контракт, потому что он африканец»

27 Марта 2022 • 21:39 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Бывший нападающий сборной Сенегала и «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф по-своему видит ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха.

Напомним, что соглашение египетского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до следующего года. Стороны не могут договориться о продлении, поскольку клуб не готов удовлетворить финансовые требования своей звезды.

«Очевидно, что «Ливерпуль» должен принять требования Салаха. – считает Диуф. – Он является лучшим игроком клуба наряду с Садио Мане. Вместе они выиграют много трофеев. При этом Салаху следует осознавать, что к нему, как к африканцу, не будут относиться как к европейцам, и не дадут ему соответствующий контракт», – цитирует сенегальца Goal.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эль-Хаджи Диуф Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
22:55 · Англия. Премьер-лига
Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом» благодаря Конте
22:36 · Англия. Премьер-лига
Футболист молодёжной сборной Испании заинтересовал «Интер», «МЮ» и «Аякс»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: Левандовски - выдающийся бомбардир, но он играет в лиге «Микки-Мауса»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» готовы пригласить Араухо
22:19 · Англия. Премьер-лига
На полузащитника «Брюгге» претендуют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» считает трансфер Милинковича-Савича приоритетным
21:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист сборной Нидерландов рекомендует «МЮ» избавиться от Роналду, Погба и Магуайра 1
21:39 · Англия. Премьер-лига
Диуф: «Ливерпуль» не даст Салаху заслуженный контракт, потому что он африканец» 1
20:57 · Англия. Премьер-лига
Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Конте
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Арсенала» Тирни
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» не желает отпускать одного из лидеров клуба
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Эвертона»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо готов существенно снизить зарплату ради перехода в «Астон Виллу»
19:39 · Англия. Премьер-лига
Асенсио может сменить «Реал» на «Арсенал»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не заинтересована в продаже Абрахама
Все новости
Рекомендуем