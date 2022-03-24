Мидо: «Думаю, Салах покинет «Ливерпуль»

Бывший египетский футболист Мидо поделился мнением о будущем своего звёздного соотечественника.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает следующим летом. В настоящий момент стороны далеки от договорённости по новому соглашению.

«Как мне кажется, Салах покинет «Ливерпуль». Он отличный игрок, который пригодится многим клубам. Он способен провести на высочайшем уровне ещё как минимум пять лет», – сказал в интервью KingFut экс-нападающий «Ромы», «Марселя», «Аякса», «Тоттенхэма» и ряда других известных европейских клубов.

29-летний Мохамед Салах отметился 28 голами в 36 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.