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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Депай хочет вернуться в Англию

27 Марта 2022 • 16:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Лондонский «Тоттенхэм» считается фаворитом в борьбе за нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в игроке также заинтересованы два итальянских клуба: «Милан» и «Ювентус». Однако сам футболист отдаёт предпочтение Англии.

Напомним, ранее Депай уже выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». За два неполных года в составе манкунианцев голландец провёл 35 матчей, забив в них 2 мяча.

В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний форвард забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в составе сине-гранатовых.

Действующий контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Депая в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Мемфис Депай
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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