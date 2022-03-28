Александер-Арнольд обозначил свой второй любимый клуб после «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался в любви к «Барселоне» - оказывается, это его второй любимый клуб после «Ливерпуля». По его словам, он видит много сходства между «Барселоной» и «Ливерпулем».

- Я бы сказал, что мой второй любимый клуб после «Ливерпуля» - это «Барселона». Я вижу схожие идеи и ценности, что и у «Ливерпуля». Они продвигают собственных игроков. Я рос на волшебстве Месси и на той команде, в которой играли Иньеста, Хави, Это'О. И сейчас «Барселону» снова начали воспринимать всерьез, - пояснил Александер-Арнольд, слова которого цитирует испанское издание Diario AS.