Бывший защитник «Эвертона» Динь раскритиковал философию Бенитеса

Бывший защитник «Эвертона» Люка Динь поделился мнением о работе Рафаэля Бенитеса в качестве главного тренера команды.

Француз считает, что испанский наставник не подходил «Эвертону» как тренер, но при этом отметил, что у него сложились хорошие отношения со специалистом.

«Я думаю, что мы могли бы больше владеть мячом, уровень игроков позволял это делать. Бенитес спросил меня об этом, и я ему ответил. Впоследствии, считаю, что оказался прав, ведь его уволили из-за плохих результатов», — приводит слова Диня Sky Sports.

Бенитес возглавлял «ирисок» в период с июня 2021 по январь 2022 года. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 22 проведённых матчах.

В январе нынешнего года 28-летний Динь перешёл в «Астон Виллу». В текущем сезоне АПЛ игрок сборной Франции провёл 21 матч в составе обоих клубов, отметившись одной голевой передачей.