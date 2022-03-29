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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший защитник «Эвертона» Динь раскритиковал философию Бенитеса

29 Марта 2022 • 13:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Бывший защитник «Эвертона» Люка Динь поделился мнением о работе Рафаэля Бенитеса в качестве главного тренера команды.

Француз считает, что испанский наставник не подходил «Эвертону» как тренер, но при этом отметил, что у него сложились хорошие отношения со специалистом.

«Я думаю, что мы могли бы больше владеть мячом, уровень игроков позволял это делать. Бенитес спросил меня об этом, и я ему ответил. Впоследствии, считаю, что оказался прав, ведь его уволили из-за плохих результатов», — приводит слова Диня Sky Sports.

Бенитес возглавлял «ирисок» в период с июня 2021 по январь 2022 года. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 22 проведённых матчах.

В январе нынешнего года 28-летний Динь перешёл в «Астон Виллу». В текущем сезоне АПЛ игрок сборной Франции провёл 21 матч в составе обоих клубов, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Люка Динь
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