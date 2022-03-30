Фердинанд о Хендерсоне: «Без него «Ливерпуль» не так хорош. Это факт»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, отметив, что англичанин является ключевым игроком мерсисайдского клуба.

«Когда Хендерсон не играет за «Ливерпуль», команда смотрится хуже. Это факт. Я думаю, что Джордан даёт на поле гораздо больше, чем просто навыки, а это очень важно», – цитирует Фердинанда Anfield Watch.

Напомним, что Хендерсон перешёл в «Ливерпуль» летом 2011 года из «Сандерленда». В гонке за трансфер англичанина мерсисайдцы обошли своих принципиальных соперников «Манчестер Юнайтед», чей тренер Сэр Алекс Фергюсон также был заинтересован в подписании футболиста.