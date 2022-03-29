Рангник хочет, чтобы судьи тренировались вместе с игроками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил английским судьям тренироваться вместе с клубами, чтобы футболисты могли привыкать к арбитрам, сообщает Daily Mail.

Инициатива была выдвинута в рамках встречи с главой английских судей Майклом Райли. Другие тренеры, присутствовавшие на этом мероприятии, поддержали инициативу немецкого наставника.

Судейский корпус рассмотрит выдвинутое предложение. Не исключено, что оно будет одобрено к началу следующего сезона.

Напомним, Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября прошлого года. Уже решено, что по окончании текущего сезона специалист займет должность консультанта клуба. До этого немец работал руководителем по спорту и развитию в московском «Локомотиве».