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Рангник хочет, чтобы судьи тренировались вместе с игроками

29 Марта 2022 • 16:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил английским судьям тренироваться вместе с клубами, чтобы футболисты могли привыкать к арбитрам, сообщает Daily Mail.

Инициатива была выдвинута в рамках встречи с главой английских судей Майклом Райли. Другие тренеры, присутствовавшие на этом мероприятии, поддержали инициативу немецкого наставника.

Судейский корпус рассмотрит выдвинутое предложение. Не исключено, что оно будет одобрено к началу следующего сезона.

Напомним, Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября прошлого года. Уже решено, что по окончании текущего сезона специалист займет должность консультанта клуба. До этого немец работал руководителем по спорту и развитию в московском «Локомотиве».   

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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