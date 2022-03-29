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Хендерсон о Беллингхеме: «Фантастический игрок»

29 Марта 2022 • 19:43 Комментировать
Ливерпуль
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Уотфорд
1.12 8.50 24.00
02.04 14:30
Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями о совместной игре с партнёром по сборной Англии Джудом Беллингхемом, которого в последнее время активно связывают с переездом на «Энфилд».
 
«Я был очень впечатлён. Мне нравится, как он играет. Мне нравится его характер, а это самое главное. Я могу сказать о нём только хорошее. Он отличный парень, фантастический игрок, который с годами будет становиться только лучше и лучше», – цитирует капитана «Ливерпуля» Anfield Watch.
 
Напомним, недавно появлялись слухи о том, что конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Беллингхема может составить мадридский «Реал». Оба клуба не намерены спешить с покупкой и хотят подождать до 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Джуд Беллингхем
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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