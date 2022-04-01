Бывший футболист «Ливерпуля» Даунинг, считает, что Диас похож на Суареса

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стюарт Даунинг поделился мнением о новичке мерсисайдцев Луисе Диасе, сравнив его с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, который выступал за английский клуб ранее.

«Диас великолепен. Первое на что я смотрю, когда игрок приходит в Премьер-Лигу — это физика. Он немного похож на Суареса, который обладал ещё и большой неуступчивостью. Диас имеет те же самые качества», — приводит слова Даунинга Goal.

Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в конце января нынешнего года. В текущем сезоне 25-летний колумбиец успел провести в составе мерсисайдцев шесть встреч, отметившись в них двумя голами. В составе «Порту» футболист провёл 27 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей и делав 6 голевых передач.