«Арсенал» поборется с «Тоттенхэмом» за турецкого полузащитника

«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за полузащитником «Галатасарая» Керемом Актюркоглу, сообщает Aksam.

В текущем сезоне чемпионата Турции 23-летний вингер провёл 29 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Также он отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей в 8 встречах Лиги Европы.

Действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Ранее за пределами Турции Актюркоглу не выступал.