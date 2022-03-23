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«Арсенал» поборется с «Тоттенхэмом» за турецкого полузащитника

23 Марта 2022 • 12:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 8.50 23.00
02.04 14:30

«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за полузащитником «Галатасарая» Керемом Актюркоглу, сообщает Aksam.

В текущем сезоне чемпионата Турции 23-летний вингер провёл 29 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Также он отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей в 8 встречах Лиги Европы.   

Действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Ранее за пределами Турции Актюркоглу не выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Керем Актюркоглу
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