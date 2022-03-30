Аспас рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в «Ливерпуле»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас вспомнил о своём пребывании в составе «Ливерпуля», за который футболист играл в сезоне 2013/14. Испанец поделился своим мнением насч ёт того, почему у него не получилось закрепиться в составе мерсисайдского клуба.

«Я играл не так часто, как хотелось бы. На предсезонке у меня были большие ожидания, но когда Суарес вернулся после дисквалификации, у меня не было шансов проявить себя. Со временем я пришёл к выводу, что лучшим решением будет возвращение в Ла Лигу», – цитирует футболиста Liverpool FC News.

Напомним, что в сезоне 2013/14 Аспас завоевал в составе «Ливерпуля» серебряные медали АПЛ. Мерсисайдцы не смогли обойти в чемпионской гонке Манчестер Сити».