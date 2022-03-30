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Фирмино о Клоппе: «Его приход полностью изменил «Ливерпуль»

30 Марта 2022 • 15:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.12 9.00 23.00
02.04 14:30
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о том, как приход Юргена Клоппа в 2015 году повлиял на команду. Бразилец отметил, что с назначением немца мерсисайдцы заиграли совершенно иначе.
 
«Когда Клопп пришёл, я сказал ему, насколько счастлив видеть его здесь. Его приход полностью изменил команду. Мы немедленно вышли на новый уровень. Я прекрасно знал Клоппа и до этого, ведь мне не раз приходилось играть против него в Германии», – рассказал бразилец.
 
Напомним, что Фирмино ранее выступал за немецкий «Хоффенхайм», в составе которого бразильцу не раз приходилось играть против дортмундской «Боруссии», которую возглавлял Клопп.   
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ УОТФОРД
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