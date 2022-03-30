Фирмино о Клоппе: «Его приход полностью изменил «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о том, как приход Юргена Клоппа в 2015 году повлиял на команду. Бразилец отметил, что с назначением немца мерсисайдцы заиграли совершенно иначе.

«Когда Клопп пришёл, я сказал ему, насколько счастлив видеть его здесь. Его приход полностью изменил команду. Мы немедленно вышли на новый уровень. Я прекрасно знал Клоппа и до этого, ведь мне не раз приходилось играть против него в Германии», – рассказал бразилец.

Напомним, что Фирмино ранее выступал за немецкий «Хоффенхайм», в составе которого бразильцу не раз приходилось играть против дортмундской «Боруссии», которую возглавлял Клопп.