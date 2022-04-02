Жота о победе «Ливерпуля» над «Уотфордом»: «Надеюсь, это только начало»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против «Уотфорда», в котором мерсисайдцы одержали верх со счётом 2:0. Первый гол в матче забил именно Жота.

«Сегодня начался новый цикл. Это очень важно. Мы справились со своей работой, и надеюсь, что это только начало», – сказал португальский нападающий в послематчевом интервью.

На данный момент «Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на вершине таблица чемпионата Англии на 2 очка. В 17:00 «горожане» сыграют на выезде против «Бёрнли», который относительно недавно сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».