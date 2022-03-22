Британский консорциум включился в борьбу за «Челси»

Как сообщает Bloomberg, британский консорциум во главе с инвестиционным фондом Centricus, включился в борьбу за покупку лондонского «Челси».

По информации источника, также в объединение входит венчурная компания Talis Capital и инвестиционный фонд Cheyne Capital. Консорциум готов выложить за «Челси» более 3 миллиардов фунтов.

Ранее сообщалось, что на покупку клуба претендуют несколько консорциумов, состоящих из ряда бизнесменов.

Напомним, 2 марта Роман Абрамович объявил о своём решении продать клуб, которым владел с 2003 года. Причиной этому послужили санкции британского правительства, наложенных на российского бизнесмена, из-за ситуации в Украине.