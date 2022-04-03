Клопп: «Жота хорош сразу на трёх позициях»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Уотфордом» (2:0) в матче 31-го тура АПЛ, высоко оценил игру португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты, отметив универсальность футболиста.

«Жота — не чистый вингер. Это форвард, который способен действовать с обеих сторон. Он играл за нас на трёх позициях и везде был хорош», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Также немецкий наставник отметил прогресс 25-летнего форварда. Клопп считает, что Жота заметно прибавил после перехода в «Ливерпуль» из «Вулверхмптона» в сентябре 2020 года, постепенно становясь форвардом мирового класса.

В текущем сезоне АПЛ португалец забил 14 голов и сделал одну результативную передачу в 27 проведённых матчах. Контракт футболиста с мерсисайдцами действует до лета 2025 года.