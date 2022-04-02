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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш рассказал о футболисте, которым восхищался в детстве

02 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Уотфорд
1.14 8.00 20.00
Через 4 ч. 3 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, недавно продливший контракт с клубом, рассказал о кумире своего детства.

«Моим первым кумиром, как и у каждого ребёнка был Роналдиньо. Наблюдать за его игрой было чистым наслаждением», — заявил Фернандеш.

Напомним, Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Барселону» и сборную Бразилии. В составе каталонцев атакующий полузащитник выиграл Лигу чемпионов в 2006 году, а в составе национальной команды — чемпионат мира-2002. Футболист завершил профессиональную игровую карьеру в 2015 году.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний Фернандеш провёл 27 матчей, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.     

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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