Фернандеш рассказал о футболисте, которым восхищался в детстве

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, недавно продливший контракт с клубом, рассказал о кумире своего детства.

«Моим первым кумиром, как и у каждого ребёнка был Роналдиньо. Наблюдать за его игрой было чистым наслаждением», — заявил Фернандеш.

Напомним, Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Барселону» и сборную Бразилии. В составе каталонцев атакующий полузащитник выиграл Лигу чемпионов в 2006 году, а в составе национальной команды — чемпионат мира-2002. Футболист завершил профессиональную игровую карьеру в 2015 году.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний Фернандеш провёл 27 матчей, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.